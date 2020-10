Carburanti: Oil&nonOil, conclusa a Verona la prima giornata del salone dedicato al settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, la sostenibilità ambientale e l’impiego delle nuove tecnologie per mantenere legalità e qualità dei prodotti. Sono stati questi i temi al centro della prima giornata della 15ma edizione del salone di Oil&nonOil – Energie, Carburanti & Servizi per la Mobilità, che fino al 23 ottobre vedrà impegnati a Veronafiere aziende, associazioni di categoria, istituzioni ed esperti in un confronto sul futuro del settore. Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia Covid-19, la fiera ha visto la partecipazione di 60 aziende espositrici rappresentative dei vari settori merceologici legati al mondo delle stazioni di servizio: carburanti convenzionali e alternativi, impianti di rifornimento, stoccaggio e trasporto, sistemi di gestione e tutti i servizi collegati. Il quartiere fieristico veronese, per la prima manifestazione allestita dopo il lockdown, ha lavorato a un modello integrato di fiera, con una parte espositiva in presenza e un programma convegnistico in diretta streaming che ha consentito ai partecipanti di discutere sui temi più importanti legati alla filiera dei carburanti. (segue) (Res)