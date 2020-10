Carburanti: Oil&nonOil, conclusa a Verona la prima giornata del salone dedicato al settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattinata si è aperta con il convegno organizzato online dal titolo “Le nuove prospettive di razionalizzazione e ammodernamento della rete: la risoluzione de Toma”. Dall’evento è emersa la necessità di trovare un terreno comune tra operatori del settore e istituzioni per avviare una razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, con la definizione di criteri precisi che consentano una ridefinizione del comparto sfruttando gli strumenti già attivi, in particolare l’Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, e la piena attuazione della Risoluzione de Toma. La giornata è proseguita con il convegno dal titolo “Le chiusure delle stazioni di servizio e il ripristino ambientale” che ha fatto il punto sulle tecnologie innovative per la bonifica degli impianti sullo stato delle normative ad oggi in vigore, a cui è seguito l’appuntamento dedicato al contributo della digitalizzazione nel settore affrontata nel panel “L’Innovazione tecnologica, hardware e e-DAS per la legalità e la qualità dei prodotti nell’era della digitalizzazione”. (Res)