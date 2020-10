Covid: Coldiretti Lombardia, salva vendita di vino d'asporto anche dopo le 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salva la vendita per asporto di vino anche dopo le ore 18 in Lombardia. È quanto afferma la Coldiretti regionale nel commentare la nuova ordinanza anti contagio per l’emergenza coronavirus che recepisce le osservazioni fatte da Coldiretti alla Regione. "Con il nuovo testo – sottolinea Coldiretti – è stata ripristinata la vendita da asporto delle bevande alcoliche senza il limite orario previsto nella precedente ordinanza per gli esercizi pubblici, commerciali e per le attività artigianali, compresi quindi cantine e supermercati". “Grazie al presidente Fontana e all’assessore all’agricoltura Rolfi per aver condiviso le nostre osservazioni – commenta Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia – e per essersi impegnati a rivedere le misure in atto, compatibilmente con la situazione generale che stiamo attraversando, per salvaguardare l’attività e i posti di lavoro delle aziende vitivinicole colpite dagli effetti della crisi economica generata dal Covid”. (com)