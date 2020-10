Covid: domani riunione coordinamento governo-Regioni per rafforzare Asl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 14, a quanto si apprende, il ministro per Affari regionali Francesco Boccia ha convocato una riunione di coordinamento d'intesa con il ministro della Salute Roberto Speranza, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e le Regioni. Si tratta di una riunione operativa per arruolare un nucleo specifico di operatori sanitari e socio sanitari per rafforzare le reti interne alle Asl nelle operazioni di tracciamento dei contagi da Covid-19. Proprio per dare seguito alle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato sul "coordinamento tra i diversi livelli di governo, con la collegialità delle scelte, che devono preservare i caratteri di omogeneità e coerenza", lo Stato vuole dare il massimo contributo alle Regioni mettendo a disposizione anche un certo numero di operatori che saranno a disposizione delle Asl. (Rin)