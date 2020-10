Italia-Russia: celebrato oggi a Verona il 75mo anniversario della Vittoria sul Nazifascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse oggi a Verona le celebrazioni del 75mo anniversario della Vittoria sul Nazifascismo promosse dall’Associazione Conoscere Eurasia, in collaborazione con il consolato onorario della Federazione Russa in Verona e Region Group of Companies. Lo riferisce un comunicato stampa. Al Palazzo della Gran Guardia di Verona si è svolto il convegno sulla Seconda Guerra Mondiale “Chi ha vinto realmente la Seconda Guerra Mondiale?” in cui sono intervenuti: Lev Belousouv, decano ad interim della facoltà di Storia dell’Università Statale di Mosca, Luciano Canfora, professore emerito di Filologia greca e latina presso l’Università di Bari, Lucio Caracciolo, direttore e fondatore di Limes, docente presso l’Università Luiss Guido Carli e German Gigolaev, segretario scientifico dell’Università Statale delle Scienze Umane, ricercatore senior dell’Istituto di Storia Militare dell’Accademia delle Scienze Russa. (segue) (Com)