Italia-Russia: celebrato oggi a Verona il 75mo anniversario della Vittoria sul Nazifascismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo appuntamento della giornata è stato la presentazione del nuovo libro dal titolo “I partigiani sovietici nel Veneto: uno sguardo dal nuovo secolo” di Michail Talalay. All’appuntamento è intervenuta anche la disegnatrice italiana Nives Manara che ha presentato il suo fumetto dedicato alla storia del partigiano sovietico Vladimir Tulisko, il cui nome di battaglia era “Villy”, ucciso dai nazisti il 25 aprile 1945. A chiudere la giornata di oggi, questa sera, alle ore 20.00, al Teatro Filarmonico di Verona, in Via Roma 3, ci sarà l’attesissimo Coro Turetzky fondato da Michail Turetsky per un concerto dal profondo valore simbolico intitolato “Canzoni della vittoria”. Un appuntamento culturale che punta sull’aspetto storico della Seconda Guerra Mondiale e su quello artistico di un coro riconosciuto in patria come orgoglio della Russia. Il concerto prevede un incredibile repertorio, che spazia dai grandi classici a emozionanti canzoni popolari della tradizione russa e italiana. (Com)