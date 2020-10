Covid: Amendola, necessario potenziare trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla nuova ondata ed evitare l'aumento dei contagi da Covid-19 "dobbiamo anche rafforzare il trasporto pubblico". Lo ha affermato il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. Il governo, ha chiarito, "non ha mai limitato le risorse" ed utilizzare anche il trasporto privato "è una necessità che alcuni sindaci stanno predisponendo". (Rin)