Omicidio Cucchi: generale Luongo in aula, raccogliere documenti non era indagine

- Ancora una udienza fiume quella odierna nell’aula bunker di Rebibbia, dove si sta tenendo il processo per il depistaggio alle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Dalle 10 alle 17, il generale dell’Arma dei carabinieri Raffaele Luongo, che all’epoca dei fatti era comandante provinciale dei carabinieri di Roma, ha ricostruito la vicenda vista dalla sua posizione di comandante. Otto dei carabinieri del suo Provinciale sono indagati a vario titolo per falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia relativamente a presunti depistaggi per tentare di nascondere le vere cause che portarono alla morte, sette giorni dopo l’arresto del 15 ottobre 2009, il 31enne romano. (segue) (Rer)