Omicidio Cucchi: generale Luongo in aula, raccogliere documenti non era indagine (2)

- Punto focale del processo sono, in questa fase del dibattimento, le doppie annotazioni di due dei carabinieri coinvolti e, di conseguenza, di due presunti atti falsi. L’ufficiale ha riferito di non averli visti materialmente e che se ciò fosse avvenuto, lo avrebbe segnalato all’autorità giudiziaria. Del resto lui era comandante nel 2015 quando la procura chiese di acquisire gli atti della vicenda che riguardava due compagnie, Montesacro e Casilina, e di aver messo insieme tutta la documentazione richiesta sottolineando che il loro “non era un incarico investigativo”. Per la terza udienza di fila salta la deposizione di Maria Rosati, moglie di Riccardo Casamassima, i due le cui testimonianze, hanno permesso di aprire uno squarcio sulla vicenda Cucchi. Prossima udienza fissata per il 28 ottobre. (Rer)