Covid: Amendola, falso che lo Stato è rimasto a guardare

- Per il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, "dire che Regioni e Stato non hanno fatto niente" per predisporsi ad affrontare questa nuova fase del contagio da Covid-19 "mi sembra troppo". Altre cose "vanno fatte ma dire che da marzo ad oggi l'Italia è stata a guardare non mi sembra la verità", ha aggiunto nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. (Rin)