Carburanti: nuove tecnologie e armonizzare normative per ripristino ambientale stazioni di servizio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Della “stazione di rifornimento del futuro” ha invece parlato Ciro Cervizzi, Operation Manager di Stantec, secondo cui il trend di mercato punta a combustibili alternativi che porta verso la diversificazione delle fonti energetiche. Anche alla luce delle conseguenze della pandemia di Covid-19 che ha portato ad una accelerazione della mobilità alternativa, il cambio rotta è inevitabile e include anche un cambio di mentalità. Per Cervizzi, la tecnologia consente di credere in mezzi che oltre ad essere elettrici possono ricorrere a combustibili alternativi, mantenendo sempre di più prestazioni elevate. Il panorama del futuro vede stazioni di rifornimento che devono soddisfare consumatori più esigenti, con le stazioni di vendita di prodotti auto e negozi che possono essere servizi associati alla distribuzione di carburanti, passando da un modello di business del passato basato sul veicolo al cliente, per cogliere nuove opportunità. In questo contesto, per Cervizzi occorre ricordare che i punti vendita hanno posizioni geografiche strategiche e pertanto la diversificazione dei servizi offerti potrebbe essere un punto di forza. (Res)