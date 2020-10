© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5s), si rivolge in una nota al deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin e gli chiede: "Dove sono finiti i soldi del Fondo per i risparmiatori Cirio-Parmalat promessi da Forza Italia?". (Com)