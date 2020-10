Nato: Germania aumenta spese per la difesa all'1,57 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, la Germania ha aumentato gli stanziamenti per la difesa di 51,5 miliardi di euro, pari a una quota dell'1,57 per cento del Pil. È quanto rende noto la Nato, che oggi ha pubblicato i dati sulle spese militari degli Stati parte. Come riferisce il blog per la sicurezza e difesa “Augen geradeaus”, dai risultati emerge che soltanto 10 dei 30 alleati raggiungono l'obiettivo del 2 per cento del Pil. Tale soglia è stata stabilita dall'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord nel 2014, con scadenza al 2024. Per la Germania, le cifre segnano un aumento di più di un miliardo di euro rispetto ai 50,3 miliardi di euro annunciati a novembre del 2019 dal ministero delle Difesa tedesco. La quota del paese era, allora, dell'1,42 per cento del Pil. Alle insistenze degli Stati Uniti sul raggiungimento del 2 per cento del prodotto interno lordo per le spese militari, la Germania ha ripetutamente risposto di non ritenere l'obiettivo della Nato un obbligo di risultato, ma di avvicinamento a tale soglia entro il 2024. Per questa scadenza, la Germania prevede di stanziare per la difesa l'1,5 per cento del Pil. A ogni modo, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha più volte affermato che intende raggiungere l'obiettivo del 2 per cento. (Geb)