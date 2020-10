M5s: Di Maio, serve organo collegiale per garantire velocità su decisioni e partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'auspicio è che il Movimento cinque stelle (M5s) possa dotarsi di un organo collegiale al posto del capo politico per garantire decisioni veloci e partecipate. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post in cui immagina il futuro del Movimento. "Finanziamento diretto agli attivisti per supportarli nelle attività sui territori e nell'assistenza ai nostri eletti negli Enti locali", aggiunge Di Maio nel suo elenco di spunti in vista degli Stati generali della forza politica. "Un’organizzazione capillare a livello provinciale e regionale con referenti legittimati, con chiare competenze", chiarisce ancora il titolare della Farnesina. (Res)