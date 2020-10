Serbia-Russia: presidente Vucic a colloquio con Medvedev, ribadite relazioni eccellenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un colloquio con il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba, il colloquio si è svolto in formato di videoconferenza. I due interlocutori hanno ribadito le ottime relazioni che intercorrono fra i due paesi in tutti i settori, in particolare presso le istituzioni internazionali. Medvedev, che è anche presidente del partito Russia unita, ha accolto con favore la politica della Serbia "che si comporta come un paese indipendente e sovrano e mantiene un rapporto amichevole con la Russia". Vucic ha ringraziato in particolare Mosca per il sostegno all'integrità territoriale della Serbia. Al centro della conversazione è stata anche la crisi causata dalla comparsa del Covid-19. Vucic ha ringraziato la Russia per il sostegno fornito alla Serbia all'inizio della crisi sanitaria, aggiungendo che l'unica vera soluzione per salvare vite umane è rappresentata dall'utilizzo di un vaccino. I due interlocutori hanno infine concordato di incontrarsi al più presto di persona, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. (Seb)