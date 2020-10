Tlc: Di Foggia (Nokia Italia), piano banda ultralarga non più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia è ancora presente un importante gap in termini di infrastrutture e alfabetizzazione digitale: sul fronte della banda ultralarga è fondamentale arrivare ad un approccio condiviso in materia di investimenti tesi a garantire l’accesso a tutti gli italiani. Così Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Nokia Italia, intervenuta nel quadro della sessione plenaria “Ecosistema 5G e Piano banda ultralarga: dove stiamo realmente e i prossimi passi verso la rete unica” nella giornata conclusiva del Digital Italy Summit 2020. “Il progetto di rete unica rappresenta un’accelerazione in tal senso, e Nokia è pronta a contribuire sostenendo l’analisi e sull’esecuzione degli scenari individuati, per aiutare il governo ad ottenere i fondi del Recovery fund”, ha spiegato, sottolineando la necessità di evitare dispersione di denaro in iniziative meno strategiche. “L’esecuzione del piano è urgente e non più rinviabile: il treno del futuro non può attendere, e sta a noi decidere se vogliamo esserne il motore o i passeggeri”, ha concluso. (Ems)