M5s: Di Maio, collocare Movimento con chiarezza in una famiglia europea

- È necessario collocare chiaramente il Movimento cinque stelle (M5s) in una famiglia europea, "per poter essere più incisivi nelle decisioni che riguardano la nostra nazione e il nostro continente". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post in cui auspica in una serie di punti gli strumenti di cui dovrebbe entrare in possesso la forza politica. Secondo Di Maio, inoltre il M5s, "ha contribuito a migliorare la qualità della vita di milioni di italiani attraverso importanti leggi come quella sugli ecoreati, come il decreto Dignità, il Reddito di cittadinanza, lo Spazzacorrotti, il Codice rosso, il risarcimento ai truffati dalle banche, il taglio dei parlamentari, il carcere per i grandi evasori, il superbonus al 110 per cento, il registro dei tumori, la class action, l’istituzione del primo fondo di venture capital per le startup innovative". L'ex capo politico avverte che "per affrontare i prossimi anni, serviranno orgoglio e coraggio". "Il popolo italiano ha dimostrato di saper essere all’altezza della situazione. Dimostriamo ancora una volta come Movimento di saper vincere le sfide che ci attendono", conclude.(Res)