Milano: messo in sicurezza da Vvf cornicione Palazzo Cova

- Questa mattina i Vigili del Fuoco di Milano sono intervenuti in via Carducci angolo via San Vittore, per la messa in sicurezza di un cornicione dello storico Palazzo Viviani Cova. La parte pericolante, di circa 50 centimetri, individuata sul lato est della torre, è stata rimossa da un operatore con tecniche e attrezzature del nucleo Speleo Alpino Fluviali. Durante le operazioni di messa in sicurezza, la via Carducci è stata chiusa per pochi minuti al traffico veicolare e pedonale. (Rem)