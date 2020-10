Spagna: ministra Esteri Gonzalez Laya, vendita armi a Turchia "legale e legittima"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di armi e materiali a duplice uso alla Turchia "è legale e legittima" in quanto su questa materia "non esiste un embargo dell'Onu o dell'Unione Europea". Lo ha affermato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, nel rispondere ad una domanda sulla lettera inviata oggi dalla Grecia a Spagna, Germania e Italia per sospendere le esportazioni di armi verso la Turchia, spiegando che i due paesi sono "alleati e membri della Nato" e che "al momento, non esiste alcun embargo sulle armi, né alcuna misura restrittiva". Pertanto, i contratti delle aziende spagnole in questo settore "sono legali e legittimi". La ministra ha poi ricordato che in Spagna esiste un consiglio interministeriale che autorizza l'esportazione di materiale per la difesa che "esamina ogni operazione di vendita di questo tipo di prodotto caso per caso, tenendo sempre conto delle normative nazionali e internazionali applicabili". (Spm)