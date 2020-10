Guinea-Conakry: governo, 8 civili e 2 agenti di polizia uccisi nelle proteste post-elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno dieci morti, di cui otto civili e due agenti di polizia, il bilancio dei morti nelle violenze post-elettorali in Guinea. Lo riferisce il governo in una nota. Gli scontri sono scoppiati dopo che i dimostranti hanno eretto barricate nelle strade e incendiato pneumatici dopo la proclamazione dei primi risultati parziali da parte della Commissione elettorale, che vedono in testa il presidente uscente Alpha Condé. La polizia ha disperso i manifestanti con gas lacrimogeni. In precedenza il principale candidato dell’opposizione, Cellou Dalein Diallo, aveva denunciato “brogli” e aveva accusato il presidente Condé di fare “tutto il possibile per modificare i risultati a suo favore”, rivendicando la propria vittoria al primo turno. Nel frattempo, con quattro dei 38 collegi elettorali scrutinati, il presidente Condé risulta in testa con il 49,13 per cento dei voti davanti a Diallo con il 40,29 per cento. Lo ha reso noto la Commissione elettorale nazionale indipendente (Ceni). (Res)