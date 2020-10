Agricoltura: Rago confermato nella giunta nazionale di Confagricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea nazionale di Confagricoltura ha confermato oggi Massimo Giansanti presidente di Confagricoltura, che perviene così al suo secondo mandato. L’ assemblea nel nominare la giunta esecutiva nazionale ha tra l'altro riconfermato il campano Rosario Rago, past presidente di Confagricoltura Campania. Rago, imprenditore impegnato nel settore delle verdure confezionante, note come IV gamma, è stato anche presidente di Confagricoltura Salerno, ed è attualmente membro della giunta della Camera di commercio di Salerno e vicepresidente del gruppo di azione locale “Colline Salernitane”. Entrato in giunta nel marzo 2017 era stato nominato responsabile nazionale per le filiere. Rago ha detto: "La mia riconferma in giunta è frutto del lavoro di questi anni ed è al contempo un riconoscimento all'importanza del ruolo della Campania quale regione a forte vocazione agricola, dove sono decisive per il Pil territoriale le filiere".(Ren)