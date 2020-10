Covid: Borgonzoni (Lega), ristoro immediato per attività costrette a chiudere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelle che Conte definisce attività superflue per molti italiani sono l'unico mezzo di sostentamento. Al governo - forse - sfugge che queste imprese fanno girare una parte importante dell'economia. Penso ai lavoratori del mondo della cultura, come quelli dei locali che non possono reggere a un altro lockdown. È perentorio prevedere un ristoro immediato a tutti coloro i quali si impone la chiusura. Aiutare chi lavora, e oggi come nei prossimi mesi sarà nell'impossibilità di farlo, è dovere morale del Governo". Lo afferma, in una nota, la senatrice Lucia Borgonzoni, responsabile del dipartimento Cultura della Lega.(Com)