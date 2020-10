Usa-Asia: la prossima settimana tour di Pompeo in India, Sri Lanka e Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sarà in India, Sri Lanka, Maldive e Indonesia tra il 25 e il 30 ottobre prossimi. Lo ha annunciato oggi la sua portavoce Morgan Ortagus. A Nuova Delhi, Pompeo parteciperà assieme al segretario alla Difesa Mark Esper e agli omologhi indiani al terzo appuntamento annuale Dialogo ministeriale 2+2 tra i due Paesi, con l'obiettivo di "far progredire il Partenariato strategico globale Usa-India e rafforzare la cooperazione per la stabilità e la prosperità dell'Indo-Pacifico e del mondo". Successivamente Pompeo volerà a Colombo per "sottolineare l'impegno degli Stati Uniti nei confronti di uno Sri Lanka forte e sovrano". In seguito, il capo della diplomazia Usa sarà a Malé per "riaffermare gli stretti rapporti bilaterali e consolidare il partenariato su questioni come la sicurezza regionale marittima e la lotta al terrorismo". Infine, il segretario di Stato Usa andrà a Giacarta per incontrare alti funzionari del governo indonesiano e riaffermare "la visione di Washington per un Indo-Pacifico libero e aperto". (Nys)