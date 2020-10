Italia: dati Nato, spese per la difesa all'1,43 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, l'Italia ha portato le spese per la difesa all'1,43 per cento del Pil. È quanto rende noto la Nato, che oggi ha pubblicato i dati sulle spese per la difesa degli Stati membri. Come riferisce il blog per la sicurezza e difesa “Augen geradeaus”, dai risultati emerge che soltanto 10 dei 30 alleati raggiungono l'obiettivo del 2 per cento del Pil in spese militari. Tale soglia è stata stabilita dall'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord nel 2014, con scadenza al 2024. (Geb)