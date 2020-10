Covid: sono 4.125 i positivi in Lombardia, 20 decessi e aumentano i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raddoppiano i casi di positivi nella Regione Lombardia: sono 4.125, di cui 231 "debolmente positivi" e 23 a seguito di test sierologico, rispetto ai 2.023 di appena 24 ore fa. Aumenta però il numero dei tamponi di oggi: 36.416, contro i 21.726 di ieri. I nuovi ricoverati in terapia intensiva sono 11, che portano il numero complessivo a 134, mentre i pazienti non in terapia intensiva sono 253 in più rispetto a 24 ore fa, arrivando così a 1521 in totale. I guariti/dimessi di oggi sono 519. I decessi sono 20, ieri erano 19. "Anche oggi i dati sono preoccupanti ed evidenziano, come purtroppo avevamo previsto, una situazione di criticità generalizzata che deve essere affrontata con l'assoluto rispetto delle regole e grande senso civico". Così il direttore generale dell'assessorato al Welfare, Marco Trivelli, commenta i dati di oggi. "Il forte incremento dei positivi in rapporto al numero dei tamponi effettuati - prosegue Trivelli - e l'aumento dei ricoveri indicano che la strada delle restrizioni intrapresa è necessaria" (Rem)