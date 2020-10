Covid: Comune Rocca Priora, positivo un dipendente dello staff del sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dipendente dello staff del sindaco di Rocca Priora è risultato positivo al Covid-19. Subito sono stati attivati i protocolli e avviate le indagini epidemiologiche da parte dell'Asl Roma 6. Lo comunica in una nota il Comune di Rocca Priora. "Da questo pomeriggio inizierà la quarantena del sindaco Anna Gentili, che nei giorni scorsi è stata a contatto con il suo collaboratore. Come lei anche quattro dipendenti resteranno in quarantena - spiega la nota -. Proprio in queste ore si sta già provvedendo alla sanificazione degli uffici comunali e il 22 e il 23 ottobre la sede comunale resterà chiusa. Ma la macchina amministrativa e comunale non si fermerà, già da domani mattina gli uffici lavoreranno in smartworking" (segue) (Com)