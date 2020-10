Lussemburgo: ministro Esteri Asselborn, atteggiamento Turchia nel Mediterraneo deve finire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atteggiamento "aggressivo" della Turchia nel Mediterraneo "deve finire" in quanto le divergenze nella delimitazione delle acque territoriali "non può essere fatta con mezzi militari ma con mezzi diplomatici". Lo ha affermato il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn nel corso di una conferenza stampa a Madrid al termine dell'incontro con l'omologa spagnola, Arancha Gonzalez Laya, aggiungendo che si tratta di "una questione molto spinosa" che l'Unione europea "deve fare tutto il possibile per risolverla" poiché causa "grande instabilità nel Mediterraneo orientale". Secondo Asselborn bisogna "ordinare alla Turchia, con la minaccia di sanzioni, di fermare subito le operazioni nel Mediterraneo" ed ha sottolineato che il governo di Erdogan "deve intendere le regole dei diritto europeo". (Spm)