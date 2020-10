Calabria: proseguono sopralluoghi task force impianti depurazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La task-force della Regione per la depurazione, istituita per volontà dell’assessore all’Ambiente, Sergio De Caprio, con l’obiettivo di sostenere i sindaci, e composta da personale della Regione Calabria, dell'Arpacal e della Provincia di Catanzaro, prosegue con il programma dei sopralluoghi mirati a monitorare i lavori sugli impianti di depurazione finanziati con fondi del “Patto per lo sviluppo della Calabria”, sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria". Lo ha riferito in una nota proprio l'ente regionale: "Dai sopralluoghi effettuati in Provincia di Catanzaro agli impianti di Curinga e San Mango D’aquino, due Comuni ricadenti nel golfo di Lamezia Terme, in un’area altamente vocata al turismo, si sono riscontrati ottimi risultati". (segue) (Ren)