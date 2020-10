Autostrade: M5s, nessun'ombra su esito trattativa, De Micheli chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La holding dei Benetton "non può e non deve trarre ulteriori vantaggi indebiti dalla trattativa per costruire il nuovo assetto di Autostrade per l'Italia (Aspi), trattativa sul cui esito non possono esserci ombre di alcun tipo". Così le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente, Lavori pubblici e Territorio. "La ministra De Micheli - proseguono - dovrà chiarire in Parlamento i dettagli del processo che l'ha portata a dare il suo ok al Piano economico e finanziario, incidendo a quanto pare sul prezzo di vendita. I decenni di dividendi elevati a fronte di investimenti insufficienti e manutenzione pressoché inesistente sono già costati troppo alle famiglie italiane. La ministra De Micheli - avvertono infine i parlamentari M5s - non può cavarsela con una levata di spalle: mai come in questo caso la trasparenza è un valore irrinunciabile". (Com)