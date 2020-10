© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero due le vittime morte a seguito dell'esplosione avvenuta in un negozio ad ovest di Londra, secondo fonti interne ai vigili del fuoco della capitale britannica. Quattro adulti ed un minore sarebbero invece stati tratti in salvo. La polizia metropolitana di Londra ha fatto sapere che l'esplosione non è al momento considerata sospetta. (Rel)