Libano: sostenitori movimento Futuro danno fuoco a "pugno della rivoluzione"

- I sostenitori del movimento Futuro dell'ex premier Saad Hariri, che domani, 22 ottobre, dovrebbe ricevere l'incarico per formare il nuovo esecutivo durante le consultazioni parlamentari vincolanti, hanno dato fuoco al "pugno della rivoluzione" del 17 ottobre 2019 in piazza dei Martiri, nel centro di Beirut. Nel tardo pomeriggio, oppositori alla probabile nomina di Saad Hariri e sostenitori del leader della corrente Futuro si sono affrontati nel centro della capitale. Unico candidato alla carica di primo ministro, Saad Hariri sembra certo di ottenere la maggioranza dei voti per essere nominato domani e formare il prossimo gabinetto, a meno che la situazione non si ribalti e le consultazioni non vengano nuovamente rinviate, evidenzia il quotidiano "L'Orient le jour". Hariri, che ha già presieduto tre gabinetti negli ultimi anni, si è dimesso il 29 ottobre 2019, dodici giorni dopo il lancio di un vasto movimento di protesta popolare contro l'intera classe dirigente. (Res)