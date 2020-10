Nagorno-Karabakh: Stoltenberg, Armenia e Azerbaigian partner Nato apprezzati da 25 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella discussione sul Nagorno Karabakh il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ricordato al presidente armeno, Armen Sarkissian, che la Nato non fa parte di questo conflitto e che "sia l'Armenia che l'Azerbaigian sono apprezzati partner della Nato da oltre 25 anni". Stoltenberg ha spiegato che "la Nato è profondamente preoccupata per le continue violazioni del cessate il fuoco, che hanno causato tragiche perdite di vite umane" e che per l'Alleanza e per la sicurezza internazionale è importante che le ostilità finiscano; che la sofferenza si fermi e che si trovi una soluzione pacifica. "È fondamentale che tutte le parti ora mostrino moderazione, osservino il cessate il fuoco e si allentino. Qualsiasi attacco ai civili è inaccettabile e deve cessare. Tutti devono ora lavorare per una soluzione politica sostenibile", ha detto Stoltenberg. "L'Armenia e l'Azerbaigian dovrebbero riprendere i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica al conflitto del Nagorno-Karabakh. E gli sforzi dei copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce continuano ad essere essenziali", ha concluso. (Beb)