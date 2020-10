Ue: Cozzolino (Pd), risorse di politica di coesione fondamentali per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di coesione si conferma ancora una volta il cuore delle politiche di investimento dell'Unione europea e in questo quadro le risorse europee si confermano fondamentali per l'Italia. Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Pd, Andrea Cozzolino, membro della commissione Affari regionali e responsabile del Dipartimento coesione dei democratici. "È questo il dato più significativo che emerge dall'annuncio di oggi della Commissione europea, che ha confermato le previsioni destinando per il 2021 all'Italia ben 10,6 miliardi dal programma ReactEu: la cifra più altra tra tutti i Paesi dell'Unione, oltre un quinto delle risorse disponibili su scala europea, pari a 47,5 miliardi", ha spiegato Cozzolino. "Adesso queste risorse, che rientrano nel quadro del piano Next Generation Eu di cui fa parte lo stesso Recovery Fund, potranno essere destinate a sostenere sanità, piccole e medie imprese e occupazione. Un piano di investimenti che deve essere lo start-up di un programma di riduzione delle diseguaglianze sociali, economiche e territoriali, e che va destinato alle regioni per progetti mirati, evitando la parcellizzazione e lo spreco in mille rivoli", ha aggiunto. Per l'eurodeputato è invece necessaria una visione strategica e di lungo periodo. "La ripresa del nostro Paese e del nostro Mezzogiorno dalla più grande crisi economica dal Dopoguerra passa, necessariamente, da qui", ha concluso. (Beb)