Tlc: viceministro Misiani, serve cambio di passo, semplificare il quadro regolatorio

- L’Italia ha affrontato la pandemia e i cambiamenti ad essa associati in condizione di ritardo, soffrendo più di altri la necessità di contare su elementi digitali in ambiti quali ad esempio il lavoro e i servizi. Così il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, intervenuto nel quadro della sessione plenaria “Ecosistema 5G e Piano banda ultralarga: dove stiamo realmente e i prossimi passi verso la rete unica” nella giornata conclusiva del Digital Italy Summit 2020. “Da parte del governo, delle istituzioni e di tutti gli stakeholders deve arrivare una spinta per un cambio di passo vero, che parta anche da quanto abbiamo vissuto negli ultimi mesi, e che sia rivolto alla digitalizzazione del sistema produttivo e della pubblica amministrazione, all’infrastrutturazione del paese e all’alfabetizzazione digitale”, ha spiegato, sottolineando la necessità di semplificare il quadro regolatorio per accelerare gli investimenti. Sul fronte della rete unica, ha continuato, il progetto del governo prevede un’infrastruttura che sia “aperta e integrata, anche se non verticalmente, con un forte ruolo dello Stato in termini di governance”. (Ems)