Libano: ministro Esteri francese, senza riforme si rischia la spaccatura

- Il ministero degli Esteri francese, Jean Yves Le Drian, ha dichiarato che se il Libano non effettua le riforme necessarie "rischia la spaccatura". "Più si tarda, più la nave affonda", ha detto il capo della diplomazia francese, intervenendo davanti alla commissione Esteri del Senato. "La popolazione libanese non può essere vittima delle sue incurie e delle imperizie dei suoi dirigenti", ha detto Le Drian, secondo il quale le vecchie tendenze, le divisioni per clan, per confessioni sono ricominciate" nonostante l'emergenza. (Frp)