- Israele-Usa: ministro Difesa Gantz diretto a Washington - Il ministro della Difesa e primo ministro supplente israeliano, Benny Gantz, partirà oggi per recarsi a Washington, dove incontrerà il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, e altri funzionari della sicurezza. La visita si concluderà venerdì, 23 ottobre. Si tratta della seconda visita di Gantz negli Stati Uniti negli ultimi 30 giorni, dopo la firma dell'accordo di normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. In seguito alla storica intesa tra i due paesi del Medio Oriente, è riemerso il tema della richiesta del paese del Golfo per l'acquisto dei caccia multiruolo stealth di quinta generazione F-35. Lo scorso 22 settembre, il segretario alla Difesa statunitense Esper ha promesso a Gantz, che gli Stati Uniti manterranno il vantaggio qualitativo di Israele in Medio Oriente. (segue) (Res)