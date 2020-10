© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: esportazioni per oltre 30 miliardi di dollari nel primo semestre - L'Iran ha esportato beni per olre 30 miliardi di dollari tra il 20 marzo il 21 settembre 2020, primo semestre dell'anno iraniano in corso. Lo riferisce l'agenzia stampa "Irna", citando il direttore generale degli affari provinciali del ministero dell'Industria, delle miniere e del commercio, Iraj Hassanpour. I prodotti più rappresentati nelle esportazioni sono stati benzina e metanolo. Oltre il 74 per cento degli articoli è stato esportato in Cina, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Turchia e Afghanistan, ha affermato Hassanpour, il quale ha aggiunto che "il nemico sta cercando di chiudere tutte le aperture economiche del paese a suon di sanzioni". Hassanpour ha inoltre evidenziato l'aumento della produzione di articoli sanitari nel paese, specficando che "con lo scoppio del coronavirus abbiamo dovuto affrontare una carenza di articoli igienici, ma ora la produzione di mascherine è aumentata da 200mila a 14 milioni al giorno". (Res)