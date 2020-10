I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: la rigenerazione dei clan a Tor Bella Monaca, fermata “terza ricrescita” di spaccio - Operazioni antidroga su operazioni antidroga, arresti su arresti, lo spaccio a Tor Bella Monaca sembra sapersi rigenerare ad ogni “amputazione” fatta dalle forze dell’ordine. Quella odierna assume il nome di “Torri Gemelle 3” e vede l'arresto di 15 spacciatori, cioè coloro i quali si sono sostituiti nell’attività di spaccio di cocaina e hashish tra i civici 322 e 338 di via San Biagio Platani, a quelli arrestati nelle precedenti blitz dei carabinieri. La prima operazione Torri Gemelle nel 2016, infatti, aveva portato in manette 33 persone tra i vertici dell’organizzazione di spaccio e semplici spacciatori. Nessuno si era illuso di aver debellato quel canale di spaccio e, infatti, gli stessi carabinieri nel 2018, con l’operazione Torri Gemelle 2, avevano arrestato altre 20 persone, cioè coloro i quali si sono sostituiti ai primi. Quelle arrestate oggi sono una sorta di “terza ricrescita” di vertici e manovalanza dello spaccio. Ed infatti i carabinieri affermano che “l’attività investigativa ha consentito di cristallizzare una pericolosa capacità evolutiva dell’associazione criminale, dimostratasi in grado di adattare il proprio organigramma con duttilità e rapidità tali da non inficiarne il volume d’affari, nonostante lo stato detentivo dei vertici”. Dal carcere o dai domiciliari, però, i vertici o comunque chi è considerato capo, continuava a dare direttive. Infatti gli investigatori hanno accertato che nonostante i colpi inferti all’organizzazione con arresti e sequestri l’attività comunque continuava affidata ad un 26enne, con precedenti, del posto (ora in carcere) che, benché ristretto al regime degli arresti domiciliari, aveva adattato la propria abitazione a vera e propria base logistica delle attività di spaccio poi materialmente espletate in via San Biagio Platani, mediante una buona rete di spacciatori, molti dei quali minorenni. Nel corso delle indagini è stato anche accertato un tentativo di estorsione da parte del 26enne in danno di un acquirente moroso minacciato anche di morte. Le intercettazioni ambientali captate all’interno dell’abitazione del giovane ai domiciliari e indicato dai sodali come un vero e proprio datore di lavoro, hanno permesso di cristallizzare le varie fasi delle attività di spaccio e di monitorare la costante evoluzione dell’organizzazione anche quando, uscito dal carcere, al comando dal novembre del 2017, rientrava un pericoloso 28enne del posto. Il giovane è tronato in attività appena pochi giorni dopo tornato libero e aveva ampliato i canali di approvvigionamento e di spaccio anche all’eroina aumentando quindi gli introiti. Dalle intercettazioni sono emersi legami con altre piazze di spaccio aprendo, quindi, altri filoni di indagini che hanno portato ad altri arresti. Tra i destinatari di misura cautelare odierna, inoltre, risulta anche il precedente capo dell’organizzazione criminale, arrestato nelle prime tranche di indagini, il quale, pur non implicato direttamente nello spaccio o nella sua gestione, ha continuato a partecipare alla vita del sodalizio, mantenendo i rapporti con gli attuali vertici, vantando un riconosciuto diritto di esclusiva, per il quale richiedeva un corrispettivo economico. L’attività ha anche permesso di evidenziare le figure di altri due pregiudicati romani, un 29enne ed un 28enne rispettivamente identificati quali fornitori di cocaina e hashish. Tra gli arrestati anche un altro 28enne pregiudicato del quartiere, nipote di uno dei capi del sodalizio, responsabile di aver detenuto un’arma comune da sparo, provento di furto, e di averla utilizzata per un regolamento di conti per questioni di droga nei confronti di un giovane malvivente del posto, all’epoca dei fatti minorenne. Secondo la ricostruzione emersa, quest’ultimo sarebbe riuscito a disarmare l’arrestato di oggi e si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il minore è stato poi rintracciato nelle ore successive dagli stessi carabinieri proprio mentre, armato della stessa pistola, stava per andare a vendicarsi. Nel corso dell’indagine sono già state arrestate in flagranza 6 persone e recuperati oltre un chilo di cocaina, circa 300 grammi di eroina nonché sono stati documentati oltre cinquanta episodi di spaccio al giorno. (segue) (Rer)