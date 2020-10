I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Guasco (Confcommercio), Raggi ha girato a vuoto e ora fa solo ordinaria amministrazione - "Io credo che la giunta Raggi abbia avuto una grandissima difficoltà di partenza che derivava dalla sua narrazione. Un sindaco che arriva e fa la sua campagna elettorale vincendo e dicendo ‘è tutto sbagliato, tutti delinquenti, tutti a casa, niente di buono’ non funziona. E infatti i primi anni ha girato a vuoto. Infatti c’è anche una sorta di restringimento e blocco del resto. Roma invece si governa con delle squadre forti, avendo dei rapporti e dei contatti". Così Romolo Guasco, direttore Confcommercio Roma, in un'intervista a Nova. "Oggi la situazione del Movimento 5 stelle mi sembra oggettivamente diversa da quella di anni fa e qualche segnale a fine mandato, forse la Raggi lo sta dando, sull’ordinaria amministrazione”. “La Raggi sta facendo un’operazione, dal suo punto di vista anche intelligente, di tentare di giocarsi la carta dell’ordinaria amministrazione – aggiunge -. Quindi alcune strade sono state asfaltate, un po’ di pulizia in più da qualche parte ci sta, l’abbattimento della sopraelevata della Tiburtina è stata una operazione intelligente, qualche parco giochi in più: cose di ordinaria amministrazione. Non credo che Roma riesca a sopravvivere solo di ordinaria amministrazione, credo che la Raggi, che ad oggi sembra l’unica candidata certa – insieme a Calenda che però non si capisce ancora da chi è sostenuto – probabilmente farà una campagna sull’ordinaria amministrazione”, ha continuato il direttore di Confcommercio Roma. “Credo che Roma abbia bisogno di qualcosa di più forte, di più importante, ordinario ma con un sogno e con un traguardo. Da questo punto di vista l’errore più grande della Raggi è stato subito quello di non candidare la città alle Olimpiadi. Perdere il treno delle Olimpiadi, non voler partecipare neanche al tentativo di candidatura - conclude - credo che abbia caratterizzato tutto il lavoro che ha fatto dopo", ha concluso Guasco. (segue) (Rer)