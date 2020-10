I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: Calenda, su primarie il Pd procede in modo del tutto surreale - Le primarie del centrosinistra a Roma "oggi sembra che le vogliano fissare tra febbraio e marzo in forma mista (on line/off line). Che facciamo ci parliamo addosso per 5 mesi mentre la destra e il M5s sono in campo? E il Pd prende l’impegno a non cercare alleanze con i 5 stelle nel mentre? Vedremo. Mi sembra tutto surreale". Lo scrive su Twitter il leader di Azione e candidato a sindaco di Roma, Carlo Calenda. "Tutti abbiamo da perdere - aggiunge Calenda in un altro tweet -. Perché mentre gli altri per 5 mesi parleranno di Roma, qui si passerà il tempo ad attaccarmi, come hanno fatto nelle ultime 48 ore. E mentre si darà questo edificante spettacolo, il Pd cercherà un accordo con il M5s. Ti pare un modo serio di procedere?", conclude Calenda. (segue) (Rer)