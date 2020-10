I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità: Asl Rieti, attivati altri 41 posti letto in riabilitazione pubblica Poggio Mirteto - Questo pomeriggio sono stati attivati ulteriori 41 posti letto presso la struttura riabilitativa di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, l'unica struttura a gestione esclusivamente pubblica del Lazio. L'attivazione è avvenuta alla presenza del direttore generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo, del consigliere Regionale Fabio Refrigeri e del sindaco di Poggio Mirteto Giancarlo Micarelli. Lo rende noto la Asl di Rieti. "Si tratta di una struttura a gestione interamente pubblica e divenuta un punto di riferimento per tutti i soggetti che necessitano di terapie riabilitative - commenta l'assessore D'Amato -. A Poggio Mirteto e in tutta la Sabina i cittadini possono ora usufruire di una struttura moderna, accogliente ed efficiente che garantisce i migliori standard di cura". La Asl di Rieti spiega che i "58 posti letto totali, 24 di tipo estensivo e 34 per il mantenimento, consentono all'Azienda sanitaria locale di Rieti di garantire la crescente richiesta di riabilitazione residenziale su tutto il territorio della provincia di Rieti. I posti letto sono articolati sull'intera struttura e ripartiti in base al livello d'intensità assistenziale. Al piano secondo si trovano 17 posti letto dedicati al livello estensivo, al terzo piano 15 di mantenimento e 7 estensivo, mentre al quarto piano si trovano i 19 posti letto residenziali per il livello di mantenimento". (Rer)