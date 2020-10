© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Al Sisi, l'accordo politico è l'unica soluzione per la stabilità - Un accordo politico globale è l’unica alternativa per raggiungere la stabilità in Libia. Lo ha dichiarato il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, a Nicosia, nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo di Cipro, Nikos Anastasiades, e con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Le parti hanno discusso di temi legati alla cooperazione trilaterale in diversi settori, oltre che della consultazione e del coordinamento sugli sviluppi nella regione, “afflitta da sfide senza precedenti” che minacciano il Mediterraneo. Al Sisi, inoltre, ha auspicato la realizzazione di ulteriori progetti strategici nel quadro di un meccanismo di cooperazione trilaterale (Tcm), in particolare nel settore dell’energia, sulla base dell’East Mediterranean Gas Forum (Emgf). Da Nicosia, i leader di Egitto, Cipro e Grecia hanno discusso anche del rafforzamento della cooperazione economica, commerciale, turistica e negli investimenti, con l’obiettivo di avviare una nuova fase di integrazione strategica, basata su obiettivi di sviluppo comuni. (segue) (Res)