I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: Comitato nazionale diritti umani preoccupato per arresto Baaio - Il Comitato nazionale per i diritti umani in Libia ha affermato di aver seguito con grande preoccupazione "l'arresto arbitrario del giornalista Mohamed Baaio, capo dell'Organizzazione libica per i media del Governo di accordo nazionale, da parte della Brigata dei Rivoluzionari di Tripoli" ieri sera. In una dichiarazione, il comitato ha espresso la sua condanna e denuncia di questo incidente, chiedendo il rilascio immediato senza alcuna restrizione o condizione del giornalista nominato per questo incarico dal premier Fayez al Sarraj tramite risoluzione numero 598 del 2020. Baaio è stato arrestato per presunto "flagrante sostegno" al generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che ha tentato di prendere Tripoli con la forza nell'aprile del 2019. I combattimenti seguiti al tentato golpe di Haftar sono stati definiti come una "guerra civile" dal capo dell'Organizzazione libica per i media: una definizione che non è piaciuta all'operazione militare Vulcano di Rabbia e a diversi esponenti politici di Tripoli, che parlano di "insulto alla memoria dei martiri". (segue) (Res)