I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: Brigata dei rivoluzionari di Tripoli, "commesso errori ma non venderemo il sangue dei compagni" - Il comandante della Brigata dei rivoluzionari di Tripoli, Ayoub Bouoras, milizia della capitale di orientamento islamista, ha reso noto che non accetterà di trattare con Khalifa Haftar definendolo, "criminale di guerra e assassino di innocenti", qualsiasi cosa accada. Intervenendo sul suo account Facebook, dopo l'arresto da parte dei suoi uomini del capo dell'Organizzazione libica per i media del Governo di accordo nazionale, Mohamed Baaio, Bouras ha scritto: "Il sangue puro è stato usato per missioni storiche e ha scritto la storia dell'orgoglio, dell'onore e della magnanimità. Possiamo commettere tutti i tipi di errori, ma quello che non faremo è vendere il sangue dei nostri compagni e dei nostri martiri". (segue) (Res)