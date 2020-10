I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: premier Madbouli, contagi Covid aumenteranno in inverno - Il primo ministro dell’Egitto, Mustafa Madbouli, si aspetta un aumento dei tassi di infezione da coronavirus nella stagione invernale. "È probabile che i contagi aumentino in inverno", ha detto il presidente del Consiglio, sottolineando la necessità di attenersi a delle semplici regole come indossare le mascherine degli spazi chiusi. "Non vogliamo essere costretti a prendere altre misure che avrebbero impatti negativi sulla nostra economia", ha avvertito Madbouli. Alla fine di marzo, come molti altri paesi, l'Egitto ha disposto una serrata totale per controllare lo scoppio della pandemia. Il primo luglio, il governo ha riaperto i suoi aeroporti ai voli internazionali dopo quattro mesi di chiusura. Il ministero della Salute dell’Egitto ha annunciato di aver registrato nelle ultime 24 ore 158 nuovi casi di contagio da coronavirus, con 12 morti e 99 persone guarite, portando ad oggi il totale delle persone guarite dalla Covid-19 a 98.413 casi. (segue) (Res)