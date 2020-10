© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ambasciatore Badr, prospettive economiche "promettenti" - Le prospettive economiche dell’Egitto sono molto promettenti e il paese oggi è la prima destinazione in Africa per gli investimenti. Lo ha detto l’ambasciatore dell’Egitto in Italia, Hisham Badr, durante un workshop organizzato da Confindustria, la Federazione delle industrie egiziane (Fei) e l’ambasciata dell’Egitto. Il diplomatico ha illustrato gli esiti delle riforme economiche avviate dal paese dal 2016. “La stabilità politica unita a grandi riforme economiche, fiscali e mega progetti multinazionali hanno contribuito immensamente all'impulso in corso", ha sottolineato Badr. L’ambasciatore ha aggiunto: “L’Italia è il primo partner commerciale dell’Egitto in Europa e il quarto nel mondo. Gli investimenti italiani in Egitto, secondo le ultime statistiche, ammontano a 27,2 miliardi di euro in tutti i settori”. Per il diplomatico i dati dimostrano che Italia ed Egitto “non soltanto sono legati, ma lo sono positivamente” e che il paese delle piramidi ha “ottimi rapporti economici con l’Italia”. (Res)