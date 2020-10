© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: ex paramilitare Mancuso comparirà davanti a Commissione verità - L’ex paramilitare colombiano Salvatore Mancuso comparirà il prossimo 23 ottobre, in forma virtuale, davanti alla Commissione verità per riconoscere i suoi crimini e le violenze commesse contro le comunità indigene. Insieme a Mancuso, riferisce l’emittente “Caracol”, comparirà anche Rodrigo Londono, alias "Timoshenko", ex leader delle Farc e oggi a capo dell’omonimo partito politico. I due parteciperanno anche a spazi simbolici per la promozione della pace. Per Mancuso sarà la prima volta davanti alla giustizia di transizione, istituita nel contesto dell’accordo di pace tra governo e Farc per giudicare i crimini commessi durante il conflitto armato interno. (segue) (Res)