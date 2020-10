© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: presidenziali, manifestazioni di protesta contro presunta frode elettorale - Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nella notte di martedì in diverse città della Bolivia per protestare contro una nuova presunta frode elettorale nelle elezioni presidenziali e generali tenute domenica. Secondo il conteggio parziale ufficiale, con l'86 per cento dei seggi scrutinati si registra attualmente una vittoria del candidato del Movimento per il Socialismo (Mas), Luis Arce, con oltre il 54 per cento delle preferenze. A protestare di fronte ai centri di computo del voto di Santa Cruz, Cochabamba e Sucre, riferisce il quotidiano "La Razon", sarebbero manifestanti "autoconvocati" attraverso i social, dove si starebbero diffondendo denunce su presunti atti di manipolazione del voto. "Ammoniamo le autorità elettorali a che non si prestino alla frode, che rispettino il popolo, se ci sono indizi di frode bisogna sospendere tutto", ha affermato uno dei manifestanti di Santa Cruz intervistato dalla televisione. "Non riconosciamo il risultato, non vogliamo mai più il Mas", ammoniva un altro manifestante da Sucre. (segue) (Res)