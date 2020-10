I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: governo valuta apertura nuove rotte per voli internazionali - Il Consiglio dei ministri del Perù valuterà oggi la possibilità di ampliare le rotte aree per i voli internazionali. Lo ha dichiarato il presidente Martin Vizcarra parlando all’emittente radiofonica “Santa Rosa”. In una prima fase, ha detto il capo dello stato, è stato autorizzato l’ingresso e l’uscita dal paese di voli di un massimo di quattro ore, mentre ora si pensa ad autorizzare i voli con una durata fino a otto ore. “Sono stati avviati i voli internazionali, prima con una distanza massima di quattro ore, ora vengono proposte otto ore, questo è quello che si discuterà mercoledì in Consiglio dei ministri”, ha dichiarato Vizcarra. (Res)