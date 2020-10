© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Svezia: Pechino invita Stoccolma a revocare l'esclusione Huawei e Zte da rete 5G - La Svezia dovrebbe revocare l'esclusione delle società di telecomunicazioni cinesi Huawei e Zte dalle gare di appalto per la rete 5G nazionale per evitare un "impatto negativo" sulle proprie società. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, in risposta alla decisione di Stoccolma di bandire le due società cinesi dallo sviluppo delle sue reti 5G per motivi di sicurezza. "La Cina disapprova la decisione della Svezia. Huawei, Zte e altre società cinesi hanno osservato rigorosamente le leggi locali, promuovendo attivamente la cooperazione tra Cina e Svezia nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e contribuendo alla costruzione di infrastrutture svedesi", ha affermato il portavoce. (segue) (Res)